Żory. Wyszedł z więzienia. Długo wolnością się nie cieszył

Do ataku doszło w piątek, 7 sierpnia, na ulicy Piaskowej w Żorach. 39-latek zaatakował starszego mężczyznę na klatce schodowej w jednym z budynków. - Znienacka przyparł go do poręczy, a potem uderzał pięścią po twarzy. Gdy doprowadził swoją ofiarę do stanu bezbronności, z kieszeni koszuli wyjął mu 100 złotych i wybiegł z budynku – opisują atak żorscy policjanci.