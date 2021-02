Żory. Para miała sporo na sumieniu. Teraz trochę odpocznie

Policjanci z żorskiego wydziału kryminalnego uzyskali informację, że w dzielnicy Rój przebywa kobieta i mężczyzna, za którymi sądy wydały aż kilkanaście nakazów doprowadzenia. 23-latek ukrywał się, gdyż żorski sąd dziesięciokrotnie kierował go do zakładu karnego, poszukiwała go żorska prokuratura, a sąd w Rybniku wydał za nim list gończy.