Żory. Długo oczekiwana inwestycja, zlikwidują niebezpieczny przejazd

Szykuje się prawdziwa rewolucja drogowa z Żorach. Miasto i Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe szykują się do przebudowy ulicy Dworcowej. To jedna z głównych ulic w mieście. Ma z niej zniknąć przejazd kolejowy, co ma poprawić bezpieczeństwo i płynność przejazdu.