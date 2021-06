Pożar w Nowej Białej. Jest rozporządzenie ws. szczególnych zasad odbudowy

- Jeżeli obiekt byłby wpisany do rejestru zabytków - choć w Nowej Białej nie mamy do czynienia z taką sytuacją - albo byłby większy kubatorowo niż 1 tys. m sześc. lub wyższy niż 12 metrów, to wymagałby pozwolenia na budowę, które wydawane byłoby także w ramach uproszczonej procedury do 14 dni od daty złożenia dokumentacji - sprecyzował Andrzej Macałka.