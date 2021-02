Żory. Chwila grozy, nożem zaatakował 14-latków

Komenda policji w Żorach poinformowała o zatrzymaniu za rozbój 19-latka. Do zdarzenia doszło 23 lutego po południu na Alei Jana Pawła II w Żorach. 19-latek zaatakował dwóch stojących na ulicy 14-latków. - Napastnik, trzymając w ręce nóż, podszedł do nich i zażądał wydania pieniędzy oraz telefonów. Doprowadzając w ten sposób chłopców do stanu bezbronności, ukradł im dwa powerbanki i maseczkę oraz ranił jednego z nich, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia – opisują policjanci.