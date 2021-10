Złodziejska spółka, okradali firmę z Piekar Śl.

Podczas przeszukania na jednej z posesji stróże prawa znaleźli i zabezpieczyli kolejne tony skradzionych metali oraz zużytych akumulatorów o wartości blisko 70 tysięcy złotych. Jak się okazało, część z nich została skradziona kilka dni wcześniej z tej samej firmy. Skradzione mienie wróciło do prawowitych właścicieli, natomiast amatorzy cudzego mienia usłyszeli zarzuty, do których się przyznali i zostali objęci policyjnym dozorem. O ich dalszym losie zadecyduje teraz sąd. Grozi im kara do 5 lat więzienia.