Zawiercie. Traktorem ciągnął sanki. O mało nie doszło do tragedii

Policjanci z Zawiercia wyjaśniają okoliczności wypadku, do jakiego doszło podczas kuligu w miejscowości Ryczów-Kolonia. Kierujący ciągnikiem 16-latek, ciągnąc sanki, nagle stracił panowanie nad pojazdem, który się przewrócił i go przygniótł. Ranny nastolatek został przetransportowany do szpitala.

16-latkek po kuligu wylądował w szpitalu. (śląska policja)