Zawiercie. Miasto dostało dotację, kolejne budynki przejdą termomodernizację

Łukasz Konarski, prezydent Zawiercia, podkreślał, jak ważna jest to inwestycja. - Dla nas to ogromny skok do przodu, ponieważ przez wiele lat w tym temacie niewiele się działo. Na inwestycji skorzystają przede wszystkim nasi mieszkańcy, którzy czekają na takie rozwiązanie. Będzie to jeden z elementów naszej walki ze smogiem – powiedział Konarski.