Zawiercie. Państwo wsparło, powstaną nowe mieszkania

Mieszkanie dla Rozwoju to rządowy program, który skierowany jest do młodych osób, których nie stać na własne mieszkanie lub nie posiadają zdolności kredytowej. Program oferuje przystępne cenowo mieszkania na wynajem z opcją stopniowego dojścia do własności. Z programu skorzystają władze Zawiercia. W jego ramach w mieście powstanie 145 mieszkań. Porozumienie w tej sprawie podpisano w Urzędzie Miejskim w Zawierciu. - Dziś potrzebujemy nowoczesnych mieszkań, wybudowanych według najnowszych technologii mieszkań i taki właśnie jest rządowy program; program, który praktycznie w stu procentach pokrywa koszty budowy tych mieszkań, w związku w tym samorząd jest zwolniony z dodatkowych kosztów związanych z budownictwem mieszkaniowym - powiedział minister w kancelarii premiera ds. rozwoju samorządu Michał Cieślak.

Zawiercie. Będą nowe mieszkania dla młodych

- Dla Zawiercia to jedno z kluczowych przedsięwzięć w trakcie obecnej kadencji. Zapowiadałem, że w naszym mieście powstaną nowe mieszkania i dzięki rządowemu programowi uda się to zrealizować. Z rozmów z mieszkańcami - jeszcze przed wyborami - wyłaniał się obraz miasta, w którym młode osoby mają niewielkie szanse na własne cztery kąty. Od dwóch lat robiliśmy wszystko, by to zmienić – powiedział prezydent Zawiercia Łukasz Konarski.