Zawiercie. Kolej przyspieszy, ekrany ograniczą hałas

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., poinformowały, że modernizacja linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie zapewni m.in. krótszy czas przejazdu między Zawierciem a Częstochową. Najszybsze pociągi, po uzyskaniu certyfikacji, będą mogły jeździć po niej z prędkością 160 km/h, a czas przejazdy zmniejszy się o dziesięć minut. Zmiany obejmą również przewoźników towarowych, które będą mogły osiągać prędkość do 120 km/h. Wyższe prędkości spowodują jednak także wzrost hałasu. Spółka wybuduje więc wzdłuż torów ekrany akustyczne. Zgodnie z decyzją środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, są przewidziane łącznie na długości ok. 4,5 km linii. Ich lokalizacja wynika z przeprowadzonych pomiarów hałasu. W Zawierciu przewidziana jest zabudowa ekranów akustycznych wzdłuż ul. Wajzlera (na długości ok. 850 m) oraz na przystanku osobowym Zawiercie Borowe Pole przy peronie nr 1 (o długości ok. 120 m) i peronie nr 2 ok. (55 m).