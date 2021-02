Zawiercie. Będzie bezpieczniej. Miasto rozbudowuje system monitoringu

Do tej pory policjanci mogli przeglądać zapisy z kamer, ale już po zdarzeniu. System monitoringu wizyjnego miasta zapewnia całodobową obserwację miejsc szczególnie zagrożonych. To jedno z narzędzi, które przyczynia się do spadku przestępczości i do poprawy bezpieczeństwa. Pozwala również na lepszą dyslokację patroli Policji i Straży Miejskiej.