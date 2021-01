Kędzierzyn-Koźle. Szczeniak w kontenerze. 28-latek próbował zmylić policję

- Podobno ktoś wrzucił tam nawet karmę. Nie wiemy, czy miał to być ponury żart, czy ktoś zrobił to z zamiarem zabicia tego szczeniaka. Niezależnie od tego to koszmarne zachowanie - dodała Hamala.

Kędzierzyn-Koźle. 28-latek miał wrzucić szczeniaka do kontenera

Dochodzenie w tej sprawie prowadzi policja z Kędzierzyna-Koźle. Mundurowi przekazali, że we wtorek postawiono zarzut 28-letniemu mężczyźnie. Według policji to on pozbył się szczeniaka, wrzucając go do kontenera.