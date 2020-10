Zabrze. Zmodernizowano instalację przetwarzania śmieci. Mieszkańcy odetchną od smrodu

Problem próbowano rozwiązać od kilku lat. Już w 2017 r. prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik powołała zespół do współpracy przy realizacji projektu modernizacji zakładu segregacji i kompostowni odpadów przy ul. Cmentarnej. W efekcie nacisku lokalnej społeczności we wrześniu 2018 r. rozpoczęła się inwestycja hermetyzacji zakładu, finansowana przez Grupę FCC Environment CEE.

Cała inwestycja objęła budowę sześciu szczelnych, betonowych tuneli kompostowniczych, hali operacyjnej, ciągu między nowymi i istniejącymi tunelami kompostowniczymi oraz biofiltru do oczyszczania powietrza procesowego, a także modernizację istniejących tuneli kompostowniczych, w których prowadzony będzie proces dojrzewania tzw. stabilizatu, dotąd prowadzony na otwartym placu. - Tompostowanie odpadów biodegradowalnych , które wcześniej częściowo odbywało się na zewnątrz, jest teraz prowadzone w szczelnej, hermetycznej hali, a powietrze poprocesowe oczyszcza na bieżąco system złożony z trzech rodzajów filtrów. W pierwszej kolejności powietrze z hali oczyszczone zostaje w biofiltrze, następnie rozpoczyna się proces oczyszczania mechanicznego z cząstek stałych, np. pyłów, na końcu dodatkowo powietrze przepuszczane jest jeszcze przez filtr z węglem aktywnym. Po takiej procedurze powietrze jest całkowicie czyste, pozbawione zapachów i może trafić z powrotem do atmosfery – wyjaśnił dyrektor ds. inwestycji i technologii w FCC Polska Krzysztof Tomczyński.

Niezależnie od hermetyzacji od października br. w zakładzie działa dodatkowy system likwidujący zapachy, tzw. mokra bariera izolacyjna. Do połowy br. osobno segregowane były odpady kuchenne i zielone. Teraz są one zbierane wspólnie, co powoduje ich mieszanie, a tym samym ryzyko większych uciążliwości zapachowych przy przetwarzaniu.