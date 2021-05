Zabrze. Tydzień i 22 poszukiwanych w rękach policji

Zabrze. 22 poszukiwanych złapanych w ciągu tygodnia

Do jednostek policji każdego dnia wpływają nakazy doprowadzenia i listy gończe, na podstawie których policjanci prowadzą poszukiwania. - Działania śledczych skupione są na ustaleniu miejsca pobytu i zatrzymaniu poszukiwanych. Stróże prawa muszą działać bardzo wnikliwie, a zarazem szybko reagować na jakikolwiek informacje. Często liczą się dosłownie minuty. Na co dzień tropieniem i ustalaniem miejsc pobytu osób ściganych przez wymiar sprawiedliwości, zajmują się wyspecjalizowani policjanci do spraw poszukiwań. Nie znaczy to jednak, że tylko oni zatrzymują poszukiwanych, ci często "wpadają' w trakcie kontroli drogowej czy też zwykłej interwencji – zapewnia policja.