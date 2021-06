Zabrze. Przeszła COVID-19 i przeszczep płuc…właśnie wyszła ze szpitala

Po raz pierwszy, bo do tej pory 38-letnia kobieta dochodziła do zdrowia. Jej życie wisiało na włosku, gdy w 29. tygodniu ciąży trafiła do szpitala w Rudzie Śląskiej. Nie można było czekać. Lekarze podjęli więc decyzję o cesarskim cięciu przed terminem porodu.