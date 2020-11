Zabrze. Dobra wiadomość dla pasażerów, będzie nowe torowisko

Do połowy maja 2021 roku potrwają prace modernizacyjne torowiska tramwajowego w rejonie skrzyżowania ul. Wolności z ul. Knurowską na pograniczu Zabrza i Gliwic.

- Chodzi o odcinek torowiska od miejsca, gdzie w 2014 r. zakończyliśmy modernizację w ramach poprzedniego naszego projektu inwestycyjnego, czyli od wjazdu dna teren salonu samochodowego, przez jezdnię ul. Knurowskiej u jej wlotu do ul. Wolności, przez wjazd na teren zajezdni autobusowejPKM Gliwice do rozjazdu w stronę zajezdni tramwajowej. To około 230 m dwutorowej linii tramwajowej – powiedział Bolesław Knapik, prezes Tramwajów Śląskich.