Wodzisław Śląski. Miasto chce remontować ulice, liczy na Polski Ład

Wodzisław Śląski. Miasto stara się o dotację z Rządowego Fundusz Polski Ład

- Remont ulic przyczyni się do poprawy ich stanu technicznego, przepustowości, estetyki i zagospodarowania terenu, przedkładając się tym samym bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa ruchu wszystkich użytkowników oraz komfort życia wodzisławian. Całkowita wartość inwestycji to ok. 35,2 miliona złotych, wnioskowane dofinansowanie wynosi zaś ponad 33 miliona złotych – informuje Urząd Miejski w Wodzisławiu Śląskim.