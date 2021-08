Wodzisław Śląski. Chciał postawić obiad za "przymknięcie oka". Nie skusili się

Wodzisław Śląski. Łapówka za puszczenie wolno

Sprawa na tym się nie zakończyła. 56-latek, mieszkaniec powiatu świdnickiego, w pewnym momencie miał się zwrócił do policjantów słowami: "zostaliśmy tu sami we trzech, macie tu chłopaki pieniądze na kolację, a mnie zostawcie w spokoju. Prześpię się, do rana wytrzeźwieję i dopiero jutro pojadę dalej" i zaproponował za "przymknięcie oka" 3100 złotych.