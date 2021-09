Wodzisław Śląski. Awanturował się i bił. Do czego się posunął?

- Bicie, krzyki, awantury to niestety tajemnica wielu rodzin. To, co dzieje się w domu, powinno w nim pozostać, To sprawa naszej rodziny, Brudy pierze się we własnym domu - to częste argumenty ofiar przemocy domowej, które nie zgłaszały przestępstwa na ich szkodę, ale też sąsiadów i bliskich, którzy mieli wiedzę o przemocy domowej, ale nie poinformowali o tym odpowiednich służb. Niestety często zdarza się, że ukrywane przez wiele lat problemy wychodzą na światło dzienne dopiero wówczas, kiedy dojdzie do tragedii. Zróbmy więc wszystko, aby takim tragediom zapobiec – twierdzą policjanci.