Wodzisław Śl. Baszta gotowa, idealna dla zakochanych

Silesianka to szlak wież i platform widokowych obejmujący powiaty: raciborski, rybnicki, wodzisławski w woj. śląskim oraz powiat głubczycki w woj. opolskim, a także 19 gmin i miast po stronie czeskiej. Znajdziemy na nim 11 wież po stronie polskiej i 23 po stronie czeskiej. Są to wieże istniejące i planowane do udostępnienia lub budowy.