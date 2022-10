Więził, odurzał i gwałcił. Koszmar 22-latki na Śląsku

45-latek trafił do policyjnego aresztu. We wtorek prokurator przedstawił mu pięć zarzutów: pozbawienia kobiety wolności, udzielanie jej środków psychotropowych, wykorzystania jej stanu odurzenia i doprowadzenia jej do obcowania płciowego, a także nękania jej oraz posiadania narkotyków - amfetaminy i marihuany.