Zgłosił wypadek. Teraz będzie miał kłopoty

Policjanci zaczęli pytać mężczyznę o to, co właściwie się stało. - Wtedy kierowca przyznał, że do wypadku w Kisielnicy wprawdzie nie doszło, ale coś się miało wydarzyć około 40 km dalej w zupełnie innej okolicy oraz innym powiecie. Kierowca miał wpaść tam autem do rowu, gdy jechał drogą krajową - dodaje rzecznik. 19-latek skarżył się na ból nogi, dlatego został przebadany przez ratowników.