Brutalnie pobił kobietę w Zielonej Górze. Była zalana krwią. Sprawą zajmuje się policja

Pobita była cała we krwi, która lała się jej z twarzy i z głowy. Napastnik krzyczał do niej: "nie wiesz, z kim zadzierasz". Była tak pobita, że nie wiedziała, co się działo. Szła, zataczając się, aż w końcu położyła się na ławce. Na klatce schodowej zostało mnóstwo śladów krwi.