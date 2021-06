Wielowieś. Proboszcz żąda pieniędzy za odwiedzanie chorych? Wierni alarmują

"Parafianie głośno martwią się i pytają o budżet parafii. Kościół wymaga malowania, ale póki co renowacji została poddana działająca stajenka. Do stajenki betlejemskiej zamówiono nowe polichromowane figurki za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dookoła Kościoła zamontowano drogie oświetlenie 'najwyższych lotów', w Kościele zaś pojawiły się nowe konfesjonały, którym przecież niczego nie brakowało" - czytamy w liście do arcybiskupa.