Wbiegł prosto pod samochód. Kamery nagrały 10-latka

Niebezpieczne zdarzenie na jednej z ulic w Żorach w woj. śląskim. W środę tuż przed południem na ul. Głównej w dzielnicy Osiny kierowca osobówki potrącił dziecko. Wszystko nagrały kamery monitoringu, które zarejestrowały moment uderzenia. Widać na nim, że chłopiec w zielonej kurtce z początku czeka na moment, gdy na ruchliwej drodze nie będzie aut. W pewnym momencie wybiega na ulicę i po kilku krokach zostaje uderzony przez samochód. Dziecko wpadło prosto pod koła, ale na szczęście po wszystkim o własnych siłach przeszło na drugą stronę ulicy, by usiąść na chodniku. Kierujący renault od razu wysiadł z pojazdu i ruszył w stronę chłopca, by sprawdzić, co mu się stało. Patrząc na nagranie, po potrąceniu 10-latek kulał, dlatego został przetransportowany do szpitala. "Dziesięciolatek zapomniał się upewnić, że może bezpiecznie przejść przez jezdnię i wtargnął tuż pod nadjeżdżający samochód. Mundurowi dowiedzieli się, iż chłopiec wybiegł ze sklepu, a następnie wbiegł pod nadjeżdżający pojazd w miejscu, w którym nie było przejścia dla pieszych. Po całym zajściu od razu pobiegł udzielić pomocy dziecku. Chłopiec celem dalszej, specjalistycznej diagnostyki zabrany został przez pogotowie ratunkowe do szpitala. - przekazała policja w oświadczeniu.