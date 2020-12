Tychy. Wyszedł na spacer i przez osiem godzin błąkał się po lesie

Funkcjonariusze z wydziału prewencji komendy miejskiej policji w Tychach interweniowali na ulicy Wieniawskiego. Zgłoszenie dotyczyło zaginięcia 40-letniego mężczyzny, który miał wyjść na spacer około południa i po około ośmiu godzinach wciąż z nim nie było kontaktu. Sytuacja była bardzo poważna. Mundurowych powiadomiła zaniepokojona matka, która przekazała, że jej syn jest schorowany i nie wziął leków. Do tego temperatura powietrza spadła poniżej zera. Noc spędzona w takiej temperaturze mogła doprowadzić do wychłodzenia organizmu, co dla zaginionego mężczyzny mogło mieć tragiczne konsekwencje.