Tychy. Rusza kolejna edycja Tychy Press Photo. Do zdobycia 3 tysiące złotych

Zmiana formy zbierania zdjęć to najważniejsza nowość tegorocznej edycji konkursu fotografii dokumentalnej Tychy Press Photo. Uczestnicy nie muszą już robić odbitek zdjęć i przynosić albo wysyłać ich tradycyjną pocztą do Miejskiej Galerii Sztyki OBOK. Wystarczy wysłać pliki i skan/zdjęcie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia. Pliki wysyła się przez bezpłatny serwis WeTransfer.com, z którego można było korzystać już w minionym roku. Wtedy większość uczestników poprzedniego konkursu wybrała taki sposób przekazania plików, zamiast nagrywać je na płytę.

Tychy. Kto może wziąć udział w konkursie fotograficznym

Na konkurs można zgłaszać dokumentalne zdjęcia pojedyncze lub fotoreportaże, liczące do 8 ujęć. Każdy uczestnik może zgłosić łącznie do 20 zdjęć. Fotografie mogą być wcześniej publikowane, mogą również brać udział w innych konkursach fotograficznych. Tak jak we poprzednich edycjach jurorzy podejmując decyzje nie powinni wiedzieć, kto jest autorem zdjęcia, dlatego nie można umieszczać na nich żadnych podpisów ani tzw. znaków wodnych pozwalających zidentyfikować uczestnika. Zdjęcia muszą spełniać takie wymogi : plik JPG, rozdzielczość 300 dpi, dłuższy bok minimum 30 cm (3600 pikseli).