Tychy. Miasto inwestuje w inteligentne systemy transportowe. Dzięki temu ruch ma być płynny

To nie jedyne miejsca gdzie kierowcy napotkają na utrudnienia. W ramach ITS prace trwają jeszcze na pięciu innych skrzyżowaniach: Mikołowska/ Dołowa/ Burschego, Mikołowska/ Katowicka, Katowicka/ Sadowa, Kopernika/Żwakowska, Katowicka/Tulipanów. A na tym nie koniec W najbliższym czasie do przebudowy przewidziano 10 kolejnych skrzyżowań: Sikorskiego/Tołstoja, Sikorskiego/Żółkiewskiego, Piłsudskiego/Tischnera, Niepodleglości/Grota Roweckiego, Browarowej/Damrota, Bielskiej/Budowlanych/Edukacji, Burschego/Andersa/Hlonda, Bielskiej/Cienistej/Niepodległości, Biejskiej/Czarnieckiego/Cyganerii, a także na ul. Sikorskiego w rejonie wjazdu do parku wodnego.