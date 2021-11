Tragedia w kopalni KWK Chwałowice. Rybnik w żałobie

Rybnik. Tragedia w kopalni KWK Chwałowice

Pierwsze zgłoszenie o tragiczny wypadku w kopalni dotarło do służb około godziny 9:30. - Doszło do przerwania tamy izolacyjnej i wycieku podsadzki, czyli mieszaniny wody z pyłem - przekazał w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" Tomasz Głogowski, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej, do której należy kopalnia w Rybniku.