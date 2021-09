Tarnowskie Góry. Uciekał przed policją, doznał urazu nogi

Na ulicy Łowieckiej w Tarnowskich Górach policjanci chcieli zatrzymać do kontroli drogowej kierującego motocyklem kawasaki. Mężczyzna zlekceważył sygnały świetlne i dźwiękowe zaczął gwałtownie przyspieszać, kontynuując jazdę. - Wywiadowcy poprosili o pomoc dyżurnego jednostki, który do pościgu skierował inne patrole. W jego trakcie policjanci zrównywali się z motocyklistą, wydając mu sygnały do zatrzymania, które kierujący nadal lekceważył. Swoją brawurową jazdą stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego – opisuje przebieg wydarzeń komenda policji w Tarnowskich Górach.