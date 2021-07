Tarnowskie Góry. Tragedia o krok, pijany wjechał w drzewo

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w Tarnowskich Górach na skrzyżowaniu ulic Gliwickiej i Cichej. - Według zgłoszenia samochód osobowy uderzył w przydrożne drzewo. Na miejscu policjanci ustalili, że prawdopodobną przyczyną zderzenia z przydrożnym drzewem było to, że 26-letni tarnogórzanin kierujący samochodem marki honda civic, nie dostosował prędkości do warunków na drodze – podała policja w Tarnowskich Górach.