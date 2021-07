Katowice. Zignorował czerwone światło, jest w stanie krytycznym

Do wypadku drogowego doszło we wtorek, 13 lipca, na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Kolejowej w Katowicach. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 35-letni kierujący skuterem wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle i doprowadził do zderzenia z samochodem osobowym marki tesla – podała śląska policja.