Tarnowskie Góry. Skopał samochód i groził śmiercią rodzinie jego właścicielki

Tarnowskie Góry. 36-latek Zniszczył samochód

Późnym wieczorem, policyjni wywiadowcy zatrzymali znanego im 36-latka. Mężczyzna usłyszał zarzuty zniszczenia mienia oraz gróźb karalnych, za co zgodnie z kodeksem karnym grozi kara do pięciu lat więzienia. W przypadku mieszkańca powiatu tarnogórskiego kara może być surowsza, ponieważ zarzucanego czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, czyli tzw. recydywy. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego w przypadku czynu popełnionego w recydywie, kara może zostać zwiększona o połowę.