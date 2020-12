Dąbrowa Górnicza. Wandale w akcji, zdewastowane auta i budynki

Do zdarzenia doszło w niedzielę (20 grudnia) wieczorem w Strzemieszycach, dzielnicy Dąbrowy Górniczej. Oficer dyżurny komendy w Dąbrowie Górniczej otrzymałi zgłoszenie od mieszkańców Strzemieszyc o pomalowanych sprayem kilku samochodach. Szybko okazało się, że wandale zniszczyli nie tylko auta, ale także mijane po drodze budynki. Łącznie wandale pomalowali dziesięć samochodów i siedem budynków.

Dąbrowa Górnicza. "Spacer" wandali

Zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 26 i 28 lat oraz 24-latkę. Cała trójka to mieszkańcy Dąbrowy Górniczej. Śledczy z komisariatu zgromadzili materiał dowodowy, na podstawie którego dwóm osobom przedstawiono zarzuty zniszczenia mienia. Dowodem w sprawie jest m.in. spray, którego zatrzymani użyli do pomalowania aut i sklepowych witryn. Za zniszczenie mienia mogą trafić do więzienia nawet na pięć lat.