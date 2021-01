Tarnowskie Góry. Chcą rozbudować bazę sportową, liczą na dofinansowanie

Tarnowskie Góry chcą zainwestować w infrastrukturę sportową na stadionie klubu Gwarek. Koszt inwestycji to około trzynaście milionów złotych. Miasto liczy na dofinansowanie z Ministerstwa Sportu oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. - Wykonaliśmy projekt, uzyskaliśmy pozwolenie na budowę i złożyliśmy wnioski do odpowiednich urzędów o datację. Koszt całej inwestycji szacowany jest na ok. 13 milionów złotych. Na razie pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 3,5 miliona złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Weryfikujemy kosztorys oraz zwróciliśmy się w dodatkowym naborze o jeszcze cztery miliony zł – wyjaśnia Piotr Piotr Skrabaczewski, zastępca burmistrza ds. gospodarczych.