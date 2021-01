Szczepienia na COVID. Śląskie: Rybnik czeka na szczepionki

W poniedziałek ruszyły szczepienia na COVID wśród seniorów. Jako że preparat dotarł do Polski w mocno ograniczonej ilości , to nie należało oczekiwać tłumów pod drzwiami przychodni. Te pojawiły się, gdy zapisywano na szczepienia. Wtedy w większości przypadków spora część starszych osób odchodziła z kwitkiem . Wzburzona, że nawet nie została zapisana. Skończył się limit i już.

Szczepienia na COVID. "Proszę przyjść we wtorek"

Dr Grzesiowski o seniorach, którzy stoją w kolejce do rejestracji na szczepienia

Tyle że krótko przed godz. 8 nie widzę żadnych kolejek do szczepienia. - My ruszamy ze szczepieniami dopiero we wtorek - słyszę w rejestracji. - Ale jak to? Szczepionka nie dotarła na czas? - pytam. - Takie terminy dostaliśmy z ministerstwa, szczepionka jest w drodze.