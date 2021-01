Świętochłowice. Zawaliła się część kamienicy. W akcji przeszukiwania gruzowiska pomagały psy

Jak podało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, do wypadku doszło w sobotę (2 stycznia) wieczorem przy ul. Świdra w Lipinach dzielnicy Świętochłowic. Zawalił się około 20-metrowy fragment pozostałości po wyburzonym już dwupiętrowym budynku. Ewakuowano 9 osób z sąsiedniego budynku. W nocy o akcji ratowniczej poinformowały Świony 112 na Facebooku. „W Lipinach doszło do wypadku - na miejscu trwa akcja ratunkowa. Na miejscu wszystkie służby, w tym ratownicy, którzy przeszukują rumowisko m.in. przy pomocy drona. Kamienica była niezamieszkała, ale nie można niestety wykluczyć, że w jej murach znajdowali się ludzie!” - czytamy na profilu Świony 112.

Świętochłowice. Zawaliła się część kamienicy

Do rana gruzowisko zostało przeszukane przez psy szkolone do poszukiwań ludzi. Nikogo nie znaleziono. Dodajmy, że w akcji wzięło udział 35 strażaków z PSP Świętochłowice, OSP Świętochłowice I, Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo- Ratowniczej z Jastrzębia-Zdroju oraz psy poszukujące ofiar z jednostek w Tarnowskich Gór oraz Bielsku-Białej. "Najważniejsze, że nikomu nic się nie stało, a mieszkańcy przyległej kamienicy są bezpieczni"- napisał w nocy na Facebooku obecny na miejscu wypadku prezydent miast, Daniel Beger. "Jednocześnie apeluję do wszystkich, by zwracać uwagę na osoby lub grupy osób, które demontują głównie opuszczone kamienice, wyrywając ankry oraz inne metalowe materiały. To powoduje zagrożenie zawalenia i naraża na niebezpieczeństwo okolicznych mieszkańców” - dodał.