Świętochłowice. Skradła kilkaset zdrapek loteryjnych, w "nagrodę” może spędzić w więzieniu nawet pięć lat

Do komendy policji w Świętochłowicach wpłynęło zawiadomienie o kradzieży pieniędzy oraz zdrapek losowych z jednego ze świętochłowickich sklepów. Sprawą zajęli się śledczy miejscowej komendy.

Świętochłowice. Zdrapki bez nagrody

Z relacji pokrzywdzonej oraz ustaleń kryminalnych wynika, że 26-letnia pracownica sklepu, pod koniec ubiegłego roku kilkukrotnie dopuściła się kradzieży różnego rodzaju zdrapek. Ich wartość oszacowano na 3800 złotych. Kobieta została zatrzymana w mieszkaniu. Gdy stróże prawa zapukali do niej, nie kryła zaskoczenia. W tym wypadku kobieta nie może jednak liczyć na łut szczęścia, bowiem usłyszała już zarzut, za co może trafić do więzienia nawet na pięć lat. O jej dalszym losie zadecyduje sąd.