Świętochłowice. Remont ul. Łagiewnickiej, jest jeden tor tramwajowy, będą dwa

Remont w Świętochłowicach ma objąć 2,5 km ul. Łagiewnickiej, od ul. Barlickiego w sąsiednich Lipinach do granicy Bytomia. Obejmie wymianę i rozbudowę torowiska tramwajowego oraz sieci trakcyjnej (do 6 września 2022 r.), a także przebudowę układu komunikacyjnego drogi, w tym nową jezdnię, odwodnienie, chodniki, drogę dla rowerów i oświetlenie (do 6 marca 2023 r.). Zlikwidowany zostanie również wiadukt nad dawną linią kolejową.