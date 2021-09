Bytom. Remont ul. Piekarskiej, co z najkrótszą linią tramwajową w kraju?

Bytom. Przetarg na modernizację ul. Piekarskiej

Po stronie tramwajowej przetarg dotyczy przebudowy torowiska. - To dla nas niezwykle ważne zadanie, dzięki któremu zyskamy możliwość rozszerzenia oferty linii nr 38 kursującej ulicą Piekarską. Budowa nowych relacji na skrzyżowaniu ul. Piekarskiej z ul. Sądową i następnie ul. Sądowej z ul. Powstańców Warszawskich pozwoli nam na wydłużenie trasy linii do placu Sikorskiego, a co za tym idzie ułatwienie pasażerom dalszej podróży – powiedział prezes Tramwajów Śląskich Bolesław Knapik. - Zyskamy również znacznie większy komfort podróży tramwajem i podniesiemy komfort życia mieszkańców okolicznych budynków – dodał Knapik.