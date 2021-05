Świętochłowice. Owocny tydzień. Złapanych czterech dilerów

Świętochłowice. Za nerwowo się zachowywał

Jednym z zatrzymanych był też 53-letni mieszkaniec Bytomia. W połowie minionego tygodnia policjanci z ogniwa patrolowego na ulicy 1 Maja zauważyli citroena, w którym kierujący nerwowo się rozglądał, a na widok policyjnego radiowozu przyspieszył. Postanowili więc zatrzymać pojazd do kontroli. Kierującym okazał się bytomianin. - Mężczyzna był wyraźnie zdenerwowany sytuacją. Badanie alkomatem nie wykazało, aby prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Natomiast w związku z podejrzeniem, że mógł kierować autem po użyciu narkotyków, pobrano mu krew do dalszych badań. W trakcie kontroli okazało się również, że prowadził osobówkę, nie mając prawa jazdy. Ponadto pojazd, którym podróżował, nie był dopuszczony do ruchu oraz nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC – poinformowała komenda w Świętochłowicach.