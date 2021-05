Świętochłowice. Na kryjówkę wybrał szafę. To był zły pomysł

- Policjanci z ogniwa patrolowego pojechali do jednego z mieszkań na terenie miasta. Doszło do tego w związku z wydanym przed bytomski sąd nakazem doprowadzenia mieszkańca Świętochłowic do aresztu, celem odbycia kary za popełnione przestępstwo. Gdy mundurowi zapukali do jego mieszkania, nikt nie otworzył drzwi – opisuje interwencję komenda policji w Świętochłowicach.