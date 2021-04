Śląskie. Narkobiznes w Bytomiu. Przejęte ponad 3 tysiące działek amfetaminy

Za posiadanie takiej ilości środków odurzających grozi do 10 lat więzienia.

- Stróże prawa przejęli ponad 3 tysiące działek dilerskich amfetaminy, ponad 300 gramów marihuany oraz tabletki ekstazy. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, w środę usłyszał zarzuty – informują służby prasowe śląskiej policji .

Posiadacz narkotyków decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem. O jego dalszym losie zdecyduje sąd, grozi mu kara do 10 lat więzienia.

Śląskie. Eksperymenty z narkotykami. Skutki prawne, zdrowotne i społeczne

Policja przestrzega: eksperymenty z narkotykami zawsze prowadzą do wielkich problemów, czy to prawnych, czy to zdrowotnych, nie mówiąc już o kosztach społecznych.