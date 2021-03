Śląskie. Kolejne uderzenie w narkobiznes. Na rynek nie trafi ponad 2 tysiące działek amfetaminy

Śląskie. Narkotyki – problem prawny, medyczny i społeczny

Policja przypomina, że konsekwencje prawne najdrobniejszego eksperymentu z narkotykiem czy dopalaczem są bardzo dotkliwe. Eksperymenty z narkotykami zawsze prowadzą do wielkich problemów, czy to prawnych, czy to zdrowotnych, nie mówiąc o kosztach społecznych.