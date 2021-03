Śląskie. Zatrzymał się do kontroli, po czym… uciekł. Pościg za motocyklistą do Raciborza

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 16.30 na ulicy Raciborskiej w Bieńkowicach. Mundurowi z raciborskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej kierującego motocykl marki yamaha. Motocyklistą okazał się 29-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego.

- Gdy jeden z policjantów spisał stan licznika i zmierzał w kierunku radiowozu, by wpisać dane do systemu, motocyklista nagle odpalił swój pojazd i ruszył w kierunku Raciborza, podejmując ucieczkę – relacjonują służby prasowe śląskiej policji .

Śląskie. Uciekł z kontroli drogowej. Przestępstwo z surowymi konsekwencjami

Policja jednocześnie przypomina, że od 1 czerwca 2017 roku niezatrzymanie się do kontroli stało się przestępstwem. Kierowca uciekający przed policją musi liczyć się teraz z karą od 3 miesięcy do nawet 5 lat więzienia.

Na osoby łamiące nowe przepisy sądy będą też nakładać bezwzględny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na okres od roku do 15 lat. Wcześniej niezatrzymanie się do policyjnej kontroli było wykroczeniem, za które groziła kara grzywny do 5 tys. zł lub aresztu do 30 dni.