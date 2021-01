Świętochłowice. Mieli gdzieś sądowy zakaz, mogą wylądować w więzieniu

W niedzielę (10 stycznia) mundurowi z drogówki w Świętochłowicach w trakcie pomiaru prędkości w dzielnicy Piaśniki zauważyli zbyt szybko jadący z naprzeciwka pojazd. Pomiar prędkości wykazał, że kierujący peugeotem, przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 20 km/h. Policjanci postanowili zatrzymać kierującego do kontroli, dając mu sygnał czerwonym światłem, jednocześnie wskazując miejsce zaparkowania pojazdu. W trakcie czynności mężczyzna oświadczył policjantom, że nie ma prawa jazdy, ponieważ odebrano mu uprawnienia.

Świętochłowice. Kierowcy z sądowymi zakazami

Po sprawdzeniu 39-latka w policyjnych bazach danych stróże prawa potwierdzili, że mężczyzna wsiadł za kierownicę osobówki pomimo 3-letniego zakazu sądowego. Ponadto badanie trzeźwości wykazało w jego organizmie blisko pół promila alkoholu. Do tego okazało się jeszcze, że peugeot, którym podróżował mieszkaniec Będzina, nie posiada ważnego przeglądu technicznego. Za niestosowanie się do wyroku sądu dotyczącego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych grozi mu kara do 5 lat więzienia. Odpowie również za popełnione wykroczenia.