Świętochłowice. Dobijał się do mieszkania, chciał zadźgać innego mężczyznę

Świętochłowice. 28-latek odpowie za grożenie nożem

Policjanci szybko ustalili personalia agresora i poszli do jego miejsca zamieszkania. Tam zatrzymali go. 28-latek trafił do policyjnego aresztu. Następnego dnia usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych wobec osoby bliskiej. Decyzją prokuratora, oprócz policyjnego dozoru, mieszkaniec miasta został objęty zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym oraz zakazem zbliżania się do niego Grozi mu do 5 lata więzienia.