Strajk kobiet. Prezydent Katowic apeluje o jedność i powstrzymanie się od aktów agresji

Do obecnej sytuacji w Polsce Krupa odniósł się we wpisie zamieszczonym na Facebooku. Ocenił, że sytuacja w kraju się zaognia, staje się coraz bardziej napięta i niebezpieczna. "Tym bardziej, podobnie jak większość z Was, nie potrafię zrozumieć padających ostatnio słów, których celem jest konfliktowanie Polaków. Nie mogę się zgodzić na dzielenie ludzi na lepszych i gorszych” - oświadczył.

"Pamiętajmy, że Polska, Katowice – to nasz wspólny dom, w którym każdy ma niezbywalne prawo do manifestowania swoich poglądów i opinii. Dlatego apeluję, by w tak trudnym czasie wszelkie działania miały charakter wyłącznie pokojowy i odbywały się w sposób bezpieczny zarówno dla manifestantów, policjantów, kościołów, jak i całego otoczenia. Pamiętajmy - miasto i kraj to nasz wspólny dom"- podkreślił Krupa.