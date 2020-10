Strajk Kobiet. Szarpanina pod Sejmem. Policja broni wejścia

Uczestnicy Strajku Kobiet w Warszawie zebrali się w środę przed budynkiem Sejmu. Początkowo gromadzili się oni przed wejściem od strony ulicy Wiejskiej, jednak po godzinie 16 część z nich udała się do wejścia od ulicy Górnośląskiej.

W ten sposób uczestnicy Strajku Kobiet chcieli zablokować wszelkie drogi wyjazdu z gmachu parlamentu dla znajdujących się w środku polityków. To właśnie poskutkowało szarpaniną z policją.

Strajk Kobiet w Warszawie. Uczestnicy marszu próbowali wedrzeć się do Sejmu

Po blokadzie wyjazdu od strony ulicy Górnośląskiej część z uczestników Strajku Kobiet próbowało dostać się do budynków Kancelarii Sejmu przez znajdujące się tam garaże.

Jak wynika z relacji obecnego na miejscu reportera TVN24, grupa 20 osób przez podwórko sejmowe próbowała dostać się do garaży i "włamać się" do Sejmu. Doszło do przepychanek z policją oraz strażą sejmową, która zablokowała tej grupie przejście.