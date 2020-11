Sosnowiec. Znaleźli nielegalne automaty do gry. Ich właściciel może zapłacić nawet 300 tysięcy złotych

Policjanci z Wydziału ds. z Przestępczością Gospodarczą komendy w Sosnowcu wytypowali lokal, w którym, jak wynikało ze zdobytych przez nich informacji, mają się odbywać nielegalne gry hazardowe. Działając wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej z Katowic dokonali sprawdzenia lokalu usytuowanego w wolnostojącym budynku w dzielnicy Pogoń. Wewnątrz ujawnili łącznie trzy automaty do gry. Po przeprowadzeniu koniecznych czynności zostały one zatrzymane i przewiezione do magazynu Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, w którym spoczną do czasu aż sąd zadecyduje o ich dalszym losie. Łączna wartość zabezpieczonych maszyn to około 18 tysięcy złotych.